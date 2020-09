Orvieto, guasto alla rete idrica del quartiere di Ciconia. Attivato servizio autobotti

A seguito della rottura di un tubo adduttore della rete idrica nel centro abitato di Ciconia, verificatasi intorno alle ore 16:00 di oggi, giovedì 17 settembre, il comune di Orvieto e Sii - Servizio Idrico Integrato hanno predisposto l’attivazione di un servizio di autobotti per consentire l’approvvigionamento idrico delle famiglie.



Le autobotti sono dislocate in: via degli Olmi (piazzale della Chiesa), in via degli Aceri (ex mercato) e in via della Piscina / La Svolta. Analogo servizio verrà attivato ad Orvieto Scalo in Via Monte Terminillo (parcheggio Scuolabus). Tale servizio alternativo - fa sapere il comune - resterà attivo fino al completo ripristino della rete. © RIPRODUZIONE RISERVATA