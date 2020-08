Orvieto, guasto alla rete idrica in alcune frazioni, in arrivo le autobotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I tecnici del Servizio Idrico Integrato sono al lavoro dalla notte di martedì 4 agosto per risolvere il problema verificatosi all’Acquedotto Rurale nel comune di Orvieto. Una perdita ha infatti determinato l’abbassamento del livello di riempimento del serbatoio di Monte Panaro, causando, di conseguenza, temporanee carenze idriche o diminuzioni di pressione durante le ore notturne. Il guasto ha interessato alcune frazioni del territorio, in particolare Rocca Ripesena, San Quirico, Villanova, Canonica e San Biagio.La perdita è stata individuata a metà mattinata di oggi ma per la riparazione sarà necessario interrompere l’erogazione idrica. Per tale motivo il Sii ha disposto l’attivazione di un servizio di autobotti per il rifornimento alla popolazione. Le autocisterne sono dislocate nelle piazze principali di Rocca Ripesena e di Canonica.Un primo servizio sostitutivo di autobotti era già stato attivato per il riempimento del serbatoio di Monte Panaro.