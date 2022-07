Orvieto e Guardea. Lotta senza sosta contro le fiamme, ma i focolai riprendono ancora vigore

Ventiquattr'ore di fuoco. Tanto è durata la lotta contro le fiamme, nei due incendi divampati più o meno contemporaneamente nel pomeriggio di mercoledì 20 luglio a Guardea nella zona di Poggio Selvarella e a Orvieto nella zona di Canino di Corbara. E nella serata di giovedì 21 luglio, la lotta, non era ancora del tutto vinta tanto che alcuni focolai hanno ripreso vigore.

APPROFONDIMENTI L'INCENDIO Incendio in un campo a Corbara di Orvieto. Vigili del Fuoco al...

A Guardea la situazione più grave delle due con le fiamme, altissime, che sono arrivate a minacciare le abitazioni. Per tutto il giorno ieri al fianco degli uomini dei Vigili del Fuoco sono rimasti in azione i mezzi aerei, due elicotteri, uno della Agenzia Forestale e uno della Regione Umbria e un canadair in arrivo dalla base di Roma Ciampino che hanno fatto la spola tra i due incendi, gli elicotteri rifornendosi di acqua al lago di Corbara e l'aereo al lago di Bolsena.

Ettolitri ed ettolitri di acqua sono stati sganciati sulle due zone ma ieri mattina a Guardea le fiamme hanno ripreso vigore allargando il fronte del fuoco verso una casa vacanze e verso alcune aziende agricole rendendo necessaria l'evacuazione degli animali. Non è stato semplice contenere le fiamme neanche a Corbara dove complice la zona impervia, difficile da raggiungere per i mezzi, le fiamme sono riuscite a riprendere vigore. Solo in serata i Vigili del Fuoco, che sono comunque rimasti tutta la notte a presidiare la zona hanno parlato di «situazione sotto controllo».

Accanto ai Vigili del Fuoco di Terni, Amelia e Orvieto, c'erano anche i volontari di protezione civile; Orvieto era presente con tre squadre: «Siamo rimasti sempre a disposizione dei Vigili del Fuoco – spiega Luca Gnagnarini, responsabile della Funzione Associata di Protezione Civile "sud ovest Orvietano" – il nostro lavoro è stato per lo più di sorveglianza e monitoraggio della strada di Corbara».

E proprio la strada di Corbara sembra essere al centro dell'attenzione dei carabinieri forestali titolari dell'indagine avviata sulle possibili cause di innesco: mercoledì era chiusa al traffico perché ospitava un test su strada di alcune macchine di rally. I Vigili del Fuoco però non si sbilanciano, né per Orvieto, né per Guardea dove la stessa zona era stata oggetto nel 2019 di un altro incendio, e in quella occasione fu accertata la natura dolosa.

A Guardea una prima stima parlerebbe di circa 50 ettari di bosco andati in fumo – a Orvieto sarebbero invece intorno ai 40 - le operazioni di bonifica delle due zone dovrebbero iniziare questa mattina, sempre che in entrambe non si riattivino altri focolai.

Nel pomeriggio di giovedì 21 luglio, il canadair ha continuato a sganciare acqua spostandosi però ai limiti delle zone interessate delle fiamme, «se i focolai ripartissero – spiega Gnagnarini - troverebbero così il terreno umido a contenerne una nuova avanzata».