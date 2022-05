Orvieto. Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, la bandiera esposta sulla facciata del Palazzo Comunale

Con l’esposizione sul loggiato del Palazzo Comunale della bandiera della Croce Rossa, anche in questo anno 2022 il comune di Orvieto aderisce alla Giornata Mondiale della Croce Rossa che si celebra domenica 8 Maggio in occasione dell’anniversario della nascita di Henry Dunant, fondatore del Movimento e padre dell’umanitarismo moderno.

«L’esposizione della bandiera - afferma la sindaca, Roberta Tardani - è un gesto simbolico ma segno di un sincero attaccamento, vicinanza e gratitudine verso la Croce Rossa Italiana e i suoi Volontari sempre partecipi alle necessità della nostra comunità. In questo delicato momento storico è anche il riconoscimento al lavoro svolto da questa grande Istituzione solidaristica nazionale sia durante l’emergenza pandemica sia per assicurare gli aiuti umanitari e l’assistenza alle popolazioni civili colpite, oggi, dal conflitto in Ucraina».