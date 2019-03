Orvieto, Germani mette fretta al Pd: «Troppi silenzi, mi ricandido». E abbraccia la sua probabile avversaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO - «Troppi silenzi, io sono pronto a ricandidarmi». A 80 giorni dalle elezioni il sindaco di Orvieto, Giuseppe Germani, mette fretta al suo partito, il Pd, che ancora non ha deciso se sostenere o meno il primo cittadino uscente. «Nel Pd ci sono ancora discussioni in corso - ha detto in conferenza stampa Germani - per cercare un progetto migliore da offrire alla città. Occorre però decidere in quale campo stare, in questo momento non si può più lasciare la città senza un punto di riferimento di discussione nel centrosinistra. Noi siamo in campo - aggiunge - con tutte le forze di centrosinistra con le quali stiamo discutendo».Noi, ovvero la lista civica del sindaco alla quale, sulla scorta dell'esperienza di cinque anni fa, Germani lavora da tempo e che è ormai pronta. «Può rappresentare un valore aggiunto», dice il primo cittadino che ha già chiesto a tutti i suoi assessori di essere in campo alle prossime elezioni. «Ho la disponibilità di tutti», ha detto anche se il gossip parla di qualche esponente dell'esecutivo che potrebbe sfilarsi. Dalle sottolineature nel suo discorso si intuirebbe il possibile nome della compagine. «Nei prossimi giorni - afferma - incontrerò la città insieme ai soggetti che vorranno essere vicini a questo progetto. Un incontro con le persone che hanno Orvieto in comune, cioè che sentono Orvieto propria e hanno come obiettivo l'interesse della città»Nelle sue parole Germani momenti di "sfida" a momenti di prudenza, ripetendo una litania che va avanti da mesi. «Questa conferenza stampa non è contro qualcuno - dice - ma per Orvieto, perché sento la responsabilità, nel bene e nel male, di questi cinque anni di governo. Se il Pd trova un altro candidato migliore del sottoscritto non ho problemi a fare un passo indietro e ad aiutarlo e non mi sentirei sfiduciato. Ma voglio una discussione alla luce del sole». Tuttavia il sindaco ha evidenziato come «un amministratore non può essere una persona dell'ultim'ora, deve essere una persona che ha costruito un percorso». Insomma, no a nomi improvvisati che a poco più di due mesi dalle elezioni sarebbero tali. Quindi Germani sarà in corsa a prescindere da quello che deciderà il Pd? «Entro 48/72 ore o al massimo all'inizio della prossima settimana - conclude - decideremo insieme, perché mi ritengo ancora un uomo del Pd. Spero potremmo partire tutti quanti insieme, per me non esiste una candidatura senza il Pd e una coalizione di centrosinistra allargata a più liste civiche».Al termine della conferenza stampa, in un bar del centro dove Germani cinque anni fa lanciò la sua candidatura alle primarie, coincidenza vuole che arrivi anche la capogruppo di Forza Italia in Comune, Roberta Tardani, sua possibile avversaria il prossimo 26 maggio. Come Germani, anche la Tardani per ottenere l'investitura ufficiale di portabandiera del centrodestra deve ancora vincere le resistenze di un pezzo del suo partito, pronto a dirottare sulla lista civica del cardiologo Andrea Mazza, e come il sindaco uscente nelle prossime ore potrebbe forzare la mano lanciando la sua lista civica e chiedere alla coalizione di seguirla. Intanto i due sfidanti in pectore si abbracciano. Sarà una foto buona anche per il 26 maggio?