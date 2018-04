Orvieto, furti nelle aziende: ladri in fuga

ORVIETO - Colpo nella notte in alcune aziende dell'Orvietano, ladri messi in fuga e recuperato il bottino. Circa una ventina di tubi di acciaio inossidabile caricati su un furgone che è stato intercettato dalla polizia stradale di Orvieto intorno alle 5.45 di questa mattina lungo via Angelo Costanzi nei pressi della rotatoria all'altezza del centro commerciale Porta d'Orvieto. Il mezzo non si è fermato all'alt degli agenti e ne è nato un breve inseguimento fino a ridosso dello svincolo per il casello autostradale. Qui i due uomini che si trovavano sul furgone sono scesi rapidamente e si sono dati alla fuga nei vicini campi facendo presto perdere le proprie tracce.



Il mezzo è risultato rubato a Rignano Flaminio ed è stato posto sotto sequestro. La polstrada avrebbe già in mano degli elementi per identificare i due fuggitivi, soggetti probabilmente dell'Est Europa specializzati nei furti alle aziende. Non è escluso che nella zona ci sia anche una sorta di basista che individua e seleziona i bersagli da colpire. Intanto gli agenti stanno cercando di risalire alle imprese nelle quali sarebbero stati trafugati i tubi di acciaio e invitano coloro i quali si siano accorti del furto a contattarli.

Venerd├Č 27 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:26



© RIPRODUZIONE RISERVATA