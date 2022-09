Orvieto. Furgone esce fuori strada e si scontra con un tir, autista ferito rifiuta controllo droga/alcol in ospedale

Traffico in tilt nella tarda serata di lunedì 5 settembre a Orvieto Scalo a causa di un incidente che si è verificato all'incrocio tra via Giovanni Ciuco e la Strada della Stazione. Ad essere coinvolti un furgone e un tir che per cause ancora in corso di accertamento si sarebbero scontrati.

Ad essere deferito in stato di libertà è stato l'autista del furgone, ritenuto responsabile di aver provocato l'incidente.

Ad intervenire, avendo notato un traffico anomalo in una delle principali arterie stradali di Orvieto Scalo, i Carabinieri della Stazione di Orvieto, che giunti sul posto dell'incidente, verificatosi poco prima, tra un furgone e un tir, hanno subitro soccorso l’uomo alla guida del furgone, in quel momento trovato in stato di semi-incoscienza e unico ferito.

Da una prima ricostruzione dei fatti - secondo quanto riferisce una nota del Comando Provinciale dei Carabinieri - è emerso che il furgone avrebbe invaso la corsia opposta andandosi a schiantare contro il tir, proveniente dall’altra direzione. L’uomo, soccorso da personale del 118, una volta giunto al Pronto Soccorso dell'ospedale cittadino, ha però rifiutato gli accertamenti volti a definire l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti e/o alcoliche. Per questo motivo è stato denunciato a piede libero. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo in vista della successiva confisca.