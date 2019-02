ORVIETO - Il forte vento gelido che si è abbattuto sull'Italia in queste ore non ha risparmiato nemmeno Orvieto e l'Orvietano. Problemi nel centro storico dove tre pini sono caduti sul viale d'accesso, all'ingresso e sopra il pozzo di San Patrizio che è stato temporaneamente chiuso ai visitatori. Chiuso anche l'accesso alla vicina ex caserma Piave con un grosso pino sradicato da una violenta raffica che è caduto sulla strada dell'ex porta carraia. In entrambi i casi non si registra nessun danno particolare, sul posto il personale della Protezione civile, i tecnici del Comune e gli agenti della polizia locale. Off limits pure via della Misericordia per delle tegole che si sono staccate da un palazzo in piazza Vitozzi. I vigili del fuoco sono invece stati impegnati per ore a Castel Giorgio per gli alberi caduti in contrada Fagiolo e in località Casa Perazza. Qui una un grossa pianta si è abbattuta su una macchina in sosta tranciando i cavi della corrente elettrica e ostruendo l'accesso alla frazione.



Ultimo aggiornamento: 20:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA