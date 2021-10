Orvieto, flash mob fuori da scuola contro il green pass. Solidarietà al professor Pigozzi sospeso da una settimana

Mercoledì 6 Ottobre 2021, 12:10

Il tam tam a Orvieto è partito via chat e telefonate nella tarda serata di martedì 5 ottobre. Il raduno fissato per le 7.30 di mercoledì 6 mattina a piazza Marconi, giusto il tempo per molti di loro di lasciare i figli a scuola, e poi è scattata la protesta. Un flash mob pacifico, silenzioso, composto, sulle scale della primaria “Barzini” e davanti al cancello di ingresso della secondaria di primo grado “Signorelli”. In tutto una sessantina di persone, insieme, tutte con un foglio bianco con su scritto #nonseisolo. Un messaggio chiaro, di protesta, contro il provvedimento del green pass, e di sostegno, al professor Gianfranco Pigozzi, sospeso da una settimana dalle lezioni di arte alla “Signorelli” perché sprovvisto di green pass valido. Anche il professor Pigozzi, che aveva pubblicamente protestato contro il green pass con un cartello affisso sulla propria auto, era tra i tanti presenti al flash mob che nonostante la pioggia si è tenuto lo stesso.

«Rifiutiamo fermamente la logica del green pass. - spiegano i promotori attraverso un comunicato - Giudichiamo questo provvedimento ricattatorio e discriminatorio nei confronti dei cittadini e dei nostri ragazzi e profondamente lesivo dei diritti civili e costituzionali. Riteniamo che il green pass non sia una vera misura di prevenzione sanitaria bensì un brutale atto di sottomissione politica. Dal 15 ottobre – continua la nota - sarà richiesto, unico paese al mondo, per accedere a qualsiasi attività lavorativa e ricreativa del nostro vivere quotidiano. Noi non ci stiamo! Professor Pigozzi #nonseisolo. Vaccinato o no unisciti a noi perché questa è una battaglia di civiltà e di diritto vitale per tutti!»

In piazza, ombrello in mano e foglio ben in vista, c'era solo una parte di questo gruppo che è nato nei giorni scorsi a Orvieto e che conta circa 150 persone unite sotto il nome “Nonseisolo”. «E' un gruppo vario e trasversale che si è proposto di sostenere la mia azione di protesta – spiega Pigozzi – è composto da varie personalità, insegnanti, presidi, militari, avvocati, professionisti, lavoratori, liberi cittadini, genitori di alunni o ex alunni della scuola.»