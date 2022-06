Orvieto in Fiore entra nel vivo, via alle infiorate. Il bozzetto vincitore è quello di Filippo Sciarra

Dopo due anni di regole, divieti, e feste annullate, tornano nella città di Orvieto i grandi eventi della tradizione. Si comincia da oggi, venerdì 3 giugno, con “Orvieto in Fiore” che apre ufficialmente il tempo delle festività cittadine, quelle dei colori, dei profumi, dei fiori che adornano finestre, balconi, portoni e giardini, piazze e vicoli, in attesa di arrivare al 19 giugno, festa del Corpus Domini e uscita del Corteo Storico.

Da oggi pomeriggio cominciano le realizzazioni delle infiorate; i volontari sono pronti, e pronti sono i centinaia e centinaia di fiori i cui petali andranno a disegnare, passo dopo passo, le infiorate che tornano in tutto il loro splendore, nelle chiede orvietane. In questa edizione della ripartenza, le infiorate saranno realizzate sul tema "Francesco e il Coronavirus" e sugli elaborati dagli studenti del Liceo Artistico i cui bozzetti sono stati selezionati da monsignor Gualterio Sigismondi, vescovo della Diocesi di Orvieto-Todi, in collaborazione con il progetto didattico promosso dal Sacro Convento di Assisi con l'organizzazione delle Scuole di Pace e dal Centro Francescano Giovani. Il tema delle infiorate accosta, infatti, l’esperienza della pandemia come percorso di trasformazione anche interiore, mettendola a confronto con prigionia, malattia e crisi, ma anche cambiamento vissuti dal Poverello d’Assisi all'età di vent’anni.

Tra i dieci bozzetti selezionati, il vincitore della edizione 2022 è quello disegnato da Filippo Sciarra della classe IIA. «Oggi la città che rifiorisce e riparte dopo gli anni difficili della pandemia – con queste parole la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, ha accolto mercoledì ragazzi e insegnanti in sala consiliare per la cerimonia di scelta dei bozzetti - ha il volto di questi bambini e ragazzi e la forza delle associazioni che in questo periodo cosi complicato ha tenuto saldo e unito il tessuto sociale. Complimenti a Filippo Sciarra per il bozzetto vincitore - ha aggiunto - grazie a Sua Eccellenza il vescovo e a tutto il Comitato Cittadino dei Quartieri per il grande impegno messo in campo. Finalmente Orvieto torna a vivere le feste della tradizione».

Tradizione che da oggi e fino a sabato pomeriggio vuole i volontari al lavoro chini a pavimento per la realizzazione di ognuna delle infiorate che saranno disegnate con i fiori sui bozzetti scelti. Domani alle 18:30, partenza dell'Itinerario delle Infiorate con taglio del nastro in Piazza Cahen e tappe in Piazza Belisario (infiorata di Ciconia), Piazza Sant'Angelo (infiorata del Fossatello), Piazza XXIX Marzo (infiorata del Corsica), Piazza Gualterio (infiorata del Santa Maria della Stella), Chiesa di Sant'Andrea (infiorata del Serancia e di Torre San Severo), Piazza de' Ranieri (infiorata di Canale), Palazzo Simoncelli (infiorata di Sferracavallo), Chiesa di San Giovenale (infiorata dell'Olmo), accompagnati lungo tutto il percorso dalle note della Filarmonica "Luigi Mancinelli". L'arrivo, previsto intorno alle 19:30, sarà in Piazza Simoncelli, nel Quartiere Medievale dove si terrà la premiazione del concorso "Finestre, vetrine e balconi in fiore con i colori dei quartieri". L'infiorata vincitrice sarà invece giudicata da una giuria composta da esperti infioratori e sarà annunciata domenica pomeriggio in occasione del Palio della Palombella.