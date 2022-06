Orvieto, “Una finestra sulla Pace” per il Corpus Domini. Concerto della Banda del Corpo della Gendarmeria Vaticana

Nella solennità del Corpus Domini torna l’atteso appuntamento promosso dall’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme che, nel solco di una tradizione giunta ormai alla 13a edizione, offre alla Città di Orvieto l’esibizione della Banda Musicale del Corpo della Gendarmeria Vaticana diretta dal M° Giuseppe Cimini.

Il concerto intitolato “Una finestra sulla Pace” per richiamare alla concordia e alla fratellanza che dovrebbe diffondersi in tutto il mondo, si svolgerà domenica 19 giugno alle ore 19:00 in Piazza del Duomo a conclusione delle celebrazioni del Corpus Domini che dal 1247, per volontà di Papa Urbano IV, ricordano e confermano la Fede cristiana nella reale presenza di Cristo nell’Eucarestia.

La Banda Musicale del Corpo della Gendarmeria Vaticana è composta da circa 100 musicisti di altissima professionalità diplomati al Conservatorio che eseguiranno brani musicali tratti da opere sinfoniche tra le più note, dando vita ad un evento che, come dimostra la storia della Banda della Gendarmeria Vaticana, ha sempre raccolto grandissimo successo.

Il Concerto è organizzato dall’Ordine Equestre dei Cavalieri del Santo Sepolcro di Gerusalemme - Luogotenenza per l’Italia Centrale Appenninica con il patrocinio di: Comune, Opera del Duomo di Orvieto, Regione Umbria, il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, la collaborazione di Lions International e Rotary International ed aziende e imprenditori locali.

_________________

L’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, di antica e nobile origine, risalente alla liberazione di Gerusalemme da parte di Goffredo di Buglione, attualmente disciplinato dal Codice di Diritto Canonico, è composto da laici ed ecclesiastici e conta oltre 30.000 membri nel mondo tra Cavalieri e Dame, è posto sotto la guida di un Gran Maestro, rappresentato da un Cardinale nominato dal Santo Padre, ed è suddiviso in Luogotenenze, Sezioni e Delegazioni. Ad Orvieto è presente una Delegazione, che fa parte della Sezione Umbria a sua volta incardinata nella Luogotenenza per l’Italia Centrale ed Appenninica. L’Ordine provvede, in primo luogo, al sostentamento delle strutture Cristiane in Terra Santa, favorendone la crescita economica, culturale sociale e provvedendo alle necessità della vita quotidiana dei cristiani quali come quelle legate alla sanità e all’istruzione.