Orvieto Fc, è serie C. La femminile di calcio a 11 campione regionale in Eccellenza

E' grande festa a Orvieto per il titolo di campionesse regionali nel campionato di Eccellenza umbro, e la conseguente promozione in serie C, conquistato domenica 4 aprile con tre giornate di anticipo sul termine della stagione dalla compagine femminile dell'Orvieto Fc calcio a 11.

A portare a Orvieto, per ora solo virtualmente in attesa della fine del campionato, la vittoria è stato il successo di ieri, 5-1 sulla Nestor grazie alla rete di Angelica Antonini, e alle doppiette di Carmen Nenna e Erica Quattrone, e la contemporanea sconfitta della Virtus Gualdo per 2-1 in casa del Torgiano. Il titolo tanto ambito è dunque arrivato anche se per ora consegnato dalla matematica poiché le due dirette rivali, Nestor, e Gualdo, non possono più raggiungere le ragazze di Riccardo Pettinelli saldamente in testa alla classifica con 21 punti, seguite dalla Nestor a 10 e dalle Women Gualdo a 8, seppur queste ultime con una gara in meno.

Un successo, quello delle giovani del presidente Roberto Lorenzotti scritto da inizio campionato, con il tecnico Riccardo Pettinelli che ha saputo guidare le ragazze attraverso un ruolino di marcia spaventoso, zero sconfitte in campionato, e ben 7 successi su altrettanti turni, con 39 reti fatte e solo 4 subite. Un attacco, quindi, incredibilmente prolifico e che al momento vede Carmen Nenna e Angelica Antonini in vetta alla classifica marcatori del campionato, entrambe con 11 reti, seguite da Erica Quattrone 7 gol, e Martina Antonelli a 5.

Peccato che al gruppo rosa di Pettinelli non sia riuscito il doppio successo con la sconfitta in marzo nella finale per Coppa Italia persa contro il Santa Sabina per 2-1. Poco male, anzi forse proprio da quella sconfitta poi massima è stata la concentrazione in campionato, con una vittoria storica: «Siamo felicissimi – le parole dell'allenatore Pettinelli – questa è la vittoria di un gruppo che prima di squadra è famiglia. Il frutto di un percorso iniziato tanti anni fa e nel quale la società ha sempre creduto.»

La femminile dell'Orvieto Fc nacque nel 2015 per volere di Marilena Calderini e Sandro Tonelli, un progetto che la società del presidente Lorenzotti ha sempre seguito con grande determinazione. «Questo risultato premia un impegno corale – dice ancora Pettinelli – è una vittoria della squadra, della società. Ora ci attendono tre gare, giocheremo come abbiamo sempre fatto.»

Quello portato a casa dalle ragazze dell'Orvieto Fc è il primo titolo che arriva dal calcio a 11 della società di Sferracavallo: «Spero sia di buon auspicio per tutto il calcio orvietano – dice Pettinelli – abbiamo una under 14 femminile con venti ragazze tutte del posto, questa vittoria deve servire anche a loro, a dare loro speranza e forza».