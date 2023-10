Orvieto: enel rinnova la linea elettrica interrata, previsti lavori notturni in centro

Enel rinnova la linea elettrica interrata e per questo sono previsti lavori notturni nel centro storico di Orvieto.

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete ettrica di media e bassa tensione, a tal proposito informa che nella notte domenica 8 e lunedì 9 ottobre eseguirà un importante intervento di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico a Orvieto, con particolare riferimento alla linea interrata denominata Chaen e collocata nel centro città, tra le cabine Pozzo Bianco e Teatro.

I tecnici dell’azienda elettrica svolgeranno attività di manutenzione e restyling per la sostituzione di un tratto sotterraneo di rete che risulta danneggiato e che sarà rinnovato anche con l’installazione di apparecchiature di ultima generazione in modo da garantire qualità e continuità del servizio elettrico.

Le squadre operative di E-Distribuzione verificheranno anche l’assetto di rete e la sicurezza degli impianti per assicurare una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica.

Le operazioni richiedono un’interruzione temporanea del servizio che, considerato che le condizioni tecniche dell’impianto lo consentono anche in termini di sicurezza, sarà eseguita in via eccezionale in orario notturno, con inizio alle ore 23:00 di domani (domenica 8 ottobre) e conclusione entro l’alba di lunedì 9 ottobre. In tal modo i disagi saranno ridotti. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a gruppi di civici tra le vie dei Gualtieri, del Duomo, Sant’Angelo, Nebbia, Ang. da Orvieto, Guelfa, Marabottini, dei Magini, corso Cavour, largo Barzini, piazza Sant’Angelo, Gualterio, Mosca, vicolo Reto Lugo, largo Ravelli.

L’azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.