Orvieto, emergenza e ripartenza. La sindaca Tardani: «Ecco quello che stiamo facendo»

"A Orvieto, così come nel resto d'Italia, sono questi giorni di intenso lavoro perché mentre si continua a fronteggiare l’emergenza sanitaria stiamo cominciando a pensare alla fase della ripartenza."

A parlare è la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani. "La situazione sul fronte sanitario in questi giorni sembra essere sotto controllo e circoscritta a situazioni già in essere - afferma Tardani - sebbene anche oggi, venerdì 17 aprile, siano arrivati segnali confortanti con la notizia di due nuovi guariti, siamo ancora nel pieno dell’emergenza, regole e limitazioni per il contenimento dei contagi sono in vigore fino al 3 maggio e non dobbiamo allentare la tensione rischiando di vanificare i sacrifici fatti sin qui."

Sulla gestione della cosiddetta 'Fase 2' la sindaca spiega: "siamo in quotidiano contatto con la Regione Umbria ha recentemente illustrato le linee guida per la riapertura graduale delle attività produttive e del ritorno alla vita normale. Ma nel frattempo non siamo certo fermi."

"Per i prossimi giorni, abbiamo convocato le associazioni di categoria per discutere sulle proposte pervenute all’amministrazione comunale per il contenimento della crisi economica derivata dal coronavirus. Alcune misure le abbiamo già adottate, su altre siamo pronti a venire incontro alle richieste che ci sono state sottoposte se dal Governo arriveranno provvedimenti efficaci che consentano agli enti locali margini di azione concreti. Ma soprattutto l’incontro, in videoconferenza, dovrà servire a gettare le basi sin da subito per il percorso comune da intraprendere nella fase di ripartenza alla quale tutte le forze vive della città saranno chiamate a contribuire in maniera propositiva e costruttiva. Noi abbiamo idee e soluzioni da mettere in campo e condividere."

"Intanto - spiega la sindaca - stiamo ragionando sulla possibile riapertura dei mercati settimanali che potrà avvenire soltanto garantendo tutte le condizioni di sicurezza imposte dai decreti.

Abbiamo dato il via invece ai lavori di manutenzioni nei cimiteri per poterli poi riaprire ma servirà tutta la prossima settimana. Oggi sono arrivate 6.000 mascherine chirurgiche che ci consentiranno entro domenica di proseguire la distribuzione alla popolazione raggiungendo anche le zone che non sono state ancora coperte."

E da lunedì 20 aprile, inizia la consegna dei buoni spesa: "Gli uffici dei Servizi sociali - chiarisce la sindaca Tardani - hanno terminato la fase istruttoria e inviato le comunicazioni agli esercenti relative ai buoni spesa che lunedì saranno consegnati direttamente ai soggetti beneficiari. Abbiamo firmato il protocollo per dare continuità ai servizi educativi, stiamo riorganizzando le modalità di erogazione dei servizi sociali che ora condivideremo con l’assemblea dei sindaci."



