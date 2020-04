Orvieto, donazione della Fondazione Luca & Katia Tomassini alla Terapia Intensiva del "S. Maria della Stella"

La Fondazione Luca & Katia Tomassini ha donato un ecografo multidisciplinare compatto di fascia Premium ad elevatissima profondità di scansione che sarà utilizzato dai sanitari della terapia intensiva, rianimazione e delle sale operatorie dell’ospedale “Santa Maria della Stella” di Orvieto.

Si tratta di una importante donazione che nei giorni scorsi ha consegnato alla direzione medica del presidio ospedaliero l'ecografo multidisciplinare ad elevatissima profondità di scansione.



"Il commissario straordinario dottor Massimo De Fino e la direzione strategica dell’Azienda Usl Umbria 2 insieme al direttore medico del “Santa Maria della Stella” dottor Pietro Manzi e allo staff della struttura complessa di terapia intensiva guidata dal dottor Tommaso Ciacca (nella foto), rivolgono un sentito ringraziamento, per questa importante testimonianza di vicinanza e generosità, alla Fondazione Luca & Katia Tomassini, importante realtà nata con l'obiettivo di trasferire formazione, tecnologie, cultura dell’innovazione, ricerca, competenze ed esperienze per il futuro della società italiana. La Fondazione è attiva nel dibattito tecnologico e culturale e dialoga in piena autonomia con la società civile e la cultura italiana."

Il macchinario donato rappresenta infatti una soluzione di grande utilità non solo per affrontare con maggiore efficacia l’emergenza sanitaria Covid-19 ma anche per supportare le attività future di cura ed assistenza garantite dagli operatori sanitari ai pazienti della struttura ospedaliera orvietana.

