Orvieto, donazione di un tablet per le future mamme del “Santa Maria della Stella”

Un tablet per condividere con il proprio compagno, e/o con i propri cari, l'esperienza in sala parto. E' quanto l'associazione sportiva Winter League ha donato alla struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “Santa Maria della Stella” di Orvieto diretta dal dottor Patrizio Angelozzi.

Un tablet che sarà di grande utilità alle partorienti per comunicare con il proprio partner la cui presenza in sala parto non è purtroppo ammessa in questa fase di emergenza sanitaria. "Una misura temporanea - spiega una nota Usl Umbria 2 - che, ristabilite le condizioni di sicurezza, si confida di rimuovere quanto prima per restituire ai papà la gioia di condividere con le compagne questo momento unico ed importante per la coppia.

"Destino ha voluto - spiega ancora la nota - che l’affettuoso pensiero dell’associazione sportiva di Orvieto sia coinciso con una giornata di lavoro particolarmente intensa e fortunata per il reparto ospedaliero. Il tablet è stato infatti utilizzato, questa mattina, da tre neomamme che hanno annunciato ai papà la nascita di tre bellissimi bebé, una bimba e due maschietti."

ll dottor Patrizio Angelozzi, la coordinatrice ostetrica Anna Maria Ciucci e tutto il personale dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Orvieto, insieme alla direzione dell’Azienda Usl Umbria 2 e alla direzione medica del “Santa Maria della Stella” ringraziano l’Associazione per il graditissimo ed utilissimo omaggio.

