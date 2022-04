Orvieto. Don Zeffiro Tordi lascia le parrocchie di Porano e Canale, sostituirà Don Eugenio Campini a Allerona

Don Zeffiro Tordi, 71 anni, storico parroco delle parrocchie di Porano e Canale dal 1° maggio lascerà l'Unità Pastorale San Bernardino di Siena per trasferirsi in quella di Sant’Ansano Martire. Lo ha annunciato alla comunità poranese, domenica durante la messa, il Vescovo della Diocesi Orvieto -Todi, Gualtiero Sigismondi.

Don Zeffiro andrà a sostituire Don Eugenio Campini, attuale parroco delle parrocchie di Allerona, S. Maria e S. Michele Arcangelo, e Allerona Scalo, Santi Abbondio e Silvestro, che ha comunicato la notizia ai propri fedeli anch'egli durante la messa di domenica. Don Eugenio, 36 anni, è stato messo a disposizione delle esigenze dell’Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia, monsignor Santo Marcianò.

La notizia ha particolarmente colpito la comunità di Porano: «La comunicazione del Vescovo ci ha colpito profondamente – affermano in una nota i parrocchiani poranesi - tanti sono gli anni trascorsi sotto la sua guida. In Don Zeffiro abbiamo trovato un amico, un confidente, un sostegno nelle varie situazioni sia personali sia collettive. Don Zeffiro, nel suo ruolo di guida spirituale e con la sua disponibilità e sensibilità – spiegano gli ormai suoi ex parrocchiani - è stato spesso di sostegno in situazioni di sofferenza e precarietà. L’umiltà e la semplicità lo hanno accompagnato e lo accompagneranno in ogni sua azione. Queste doti rare, insite nella sua natura, ci mancheranno – grande il ringraziamento al parroco che lascia Porano - un affettuoso augurio per la nuova destinazione».

L'insediamento ufficiale di Don Zeffiro a Allerona avverrà domenica 1° maggio, alla presenza del Vescovo Sigismondi, durante la messa delle 10:30 a Allerona Scalo. A Porano, almeno per il momento, la parrocchia sarà affidata a Don Stefano Puri, 51 anni, attuale Vicario generale della diocesi di Orvieto -Todi, titolare di vari incarichi pastorali e parroco della parrocchia dei Santi Stefano e Anna a Orvieto Scalo.