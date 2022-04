Martedì 12 Aprile 2022, 08:32

E' andata deserta la gara europea indetta nei mesi scorsi a Orvieto per l'affidamento in gestione integrata del Teatro Mancinelli, del Palazzo del Capitano del Popolo e del servizio Iat di informazioni e accoglienza turistica. Alla scadenza per la presentazione delle partecipazioni, ieri, non sono state presentate offerte.

«Il progetto di gestione proposto dall’amministrazione comunale – commenta la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani – ha ricevuto l’attenzione di diversi operatori del settore che nei giorni scorsi hanno effettuato i sopralluoghi di rito. Con ogni probabilità, tuttavia, sulla scelta finale ha influito l’incertezza che accompagna questo particolare momento storico. La ripresa post pandemia – aggiunge Tardani - è infatti condizionata non solo dai timori ancora legati agli strascichi dell’emergenza sanitaria ma anche agli effetti del caro-energia e alla difficile situazione internazionale, elementi che stanno rallentando la piena ripartenza delle attività culturali in tutto il Paese e non incoraggiano impegnativi investimenti di medio-lungo termine come quelli oggetto del bando».

Nello specifico i servizi messi a bando riguardavano, tra gli altri, l’organizzazione e la gestione delle attività culturali e tecniche per il Teatro, la programmazione e gestione di eventi e iniziative per il Palazzo del Popolo, il servizio di front office per l'accoglienza turistica. Di contro l’impegno economico del comune di Orvieto ammontava complessivamente a 295mila euro annui. La durata della concessione, inoltre, era stabilita in 6 anni, eventualmente rinnovabili per altri tre, a partire dal 1° giugno 2022.

L'amministrazione Tardani, nei confronti della mancanza di offerte in questo primo bando, tuttavia, non abbandona la strada intrapresa: «Continuiamo a credere fortemente nel progetto di gestione integrata dei nostri asset turistico-culturali che assicura una prospettiva e un miglioramento dei servizi – prosegue – e l’attenzione ricevuta ce lo conferma, ma a questo punto è necessaria una pausa di riflessione per valutare l’evolversi della situazione e non sottrarre tempo alla programmazione della prossima stagione culturale della città alla quale stiamo già lavorando».

«In attesa di riproporre il bando in periodi di mercato più favorevoli e meno condizionati da fattori esterni – conclude la sindaca - proseguiremo nella formula di gestione diretta del Teatro Mancinelli e del Palazzo del Popolo esternalizzando i servizi strumentali e di supporto, una formula che in questa fase di transizione ha comunque garantito la efficiente funzionalità delle strutture come dimostrano i risultati della seconda parte della stagione del Teatro Mancinelli e la programmazione delle attività del Palazzo del Popolo che nel corso dell’anno ospiterà importanti eventi, congressi e manifestazioni».