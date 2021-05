Orvieto, crolla muro di cinta di un giardino in via degli Orti. Nessun ferito, strada chiusa

Attimi di apprensione a Orvieto, nel centro storico, nel tardo pomeriggio di domenica 30 maggio, per il crollo di circa 3 metri di un muro di cinta di un giardino in via degli Orti.

Sul posto, chiamati dai residenti del palazzo che si trova dall'altro parte del vicolo, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Orvieto. Secondo quanto si apprende, fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto dai tufi che si sono staccati dal muro né si ha notizia di provvedimenti urgenti che riguardino il palazzo che si affaccia su via Felice Cavallotti.

Il vicolo, che si trova a due passi dal Teatro "Mancinelli", da piazza XXIX Marzo e da Corso Cavour, è stato chiuso al transito.

