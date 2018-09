Orvieto Durante i controlli sul territorio Una coppia in particolare attirava l’attenzione dei Carabinieri: un ragazzo, 18enne da quest’anno originario del viterbese ma domiciliato di fatto ad Orvieto, che girava in compagnia di una studentessa del posto appena 15enne. L’agitazione dei due, in particolare della ragazza, portava i militari ad un controllo più approfondito del giovane che, già gravato da precedenti specifici inerenti le sostanze stupefacenti, effettivamente occultava negli slip una quarantina di grammi di hashish. Le successive perquisizioni svolte presso le rispettive abitazioni portavano al sequestro di altri 10 grammi del medesimo stupefacente nonché di una bilancia elettronica di precisione e materiali vari atti al confezionamento delle dosi. Tutti e due venivano pertanto deferiti in stato di libertà alle competenti Autorità Giudiziarie per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:56



