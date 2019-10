Orvieto, continua la lotta allo sfruttamento della prostituzione

ORVIETO Continua l’attività di prevenzione e controllo dei militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Terni. Ad Orvieto, i vari equipaggi del locale Nucleo Operativo e Radiomobile si sono dedicati negli ultimi giorni ad un servizio di prevenzione mirato ad arginare la prostituzione, nei luoghi in cui avviene più spesso. I controlli, effettuati su tutto il territorio, si sono concentrati sul parcheggio adiacente la stazione ferroviaria. Purtroppo le ragazze coinvolte, vittime della tratta e degli sfruttatori, spesso sono appena maggiorenni. Anche due delle tre prostitute rumene recentemente fermate erano appena ventenni: le tre erano state deferite in stato di libertà per aver disatteso il provvedimento che prevedeva il divieto per tre anni di ritornare nel comune di Orvieto, che era stato precedentemente emesso nei loro confronti dal Questore di Terni. © RIPRODUZIONE RISERVATA