Orvieto, "crociata" contro i padroni distratti dei cani

Ultimo aggiornamento: 08:45

Chi sia stato materialmente a creare e collocare i piccoli messaggi qua e là lungo viale Carducci, il viale della Confaloniera di Orvieto, non si sa. Quel che si sa è che i messaggi, scritti al pc e piantati nel terreno con delle asticelle, non sono stati messi a caso ma in corrispondenza di ogni bisogno di cane non raccolto.La "crociata" contro l'inciviltà dei padroni degli amici a quattro zampe è scattata nelle prime ore del mattino di venerdì 10 gennaio, nessuno pare aver visto chi sia stato ma tutti concordano con le motivazione che hanno spinto lui (o lei) a compiere l'eclatante gesto. I messaggi sono fin troppo espliciti e la scena sembra quella di un crimine con i "reperti" ben evidenziati, anziché da un numero, da un vero e proprio messaggio di sdegno.I destinatari dei messaggi sono altrettanto chiari: chi li ha pazientemente preparati e collocati ce l'ha con chi non raccoglie, in barba ai regolamenti comunali e alla buona educazione, le deiezioni dei propri cani.Da più parti in città si chiedono maggiori controlli ma anche multe certe per chi venisse "colto sul fatto" a abbandonare in terra i bisogni dei propri cani e la sindaca Roberta Tardani ha assicurato che "l'inciviltà si combatte con controlli e sanzioni".