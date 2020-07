Orvieto, il comune installa un distributore di acqua alla spina. Riaperte anche le fontanelle di Ciconia e Sferracavallo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ stato installato lunedì 20 luglio presso il palazzo comunale di Orvieto un distributore di acqua alla spina nell’ambito del programma dell’Auri (Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico) per l’eliminazione dell’uso della plastica usa e getta che sta riguardando i principali comuni dell’Umbria. La “fontanella” eroga acqua fresca ed è ad uso dei dipendenti, degli amministratori e degli utenti che frequentano gli spazi del comune.L’obiettivo è quello di ridurre al massimo il consumo di acqua in bottiglie di plastica e la loro dispersione nell’ambiente. “L’iniziativa è molto apprezzata e va nella direzione del contenimento degli sprechi e della tutela ambientale – afferma la sindaca e assessora all’Ambiente, Roberta Tardani – la disponibilità di questo servizio sarà molto utile anche nelle occasioni istituzionali dove attualmente vengono utilizzate solo bottigliette di acqua minerale, una problematica che da tempo è all’attenzione dell’Amministrazione Comunale in termini di gestione organizzativa e di costi”.“Un’altra buona notizia – conclude - è che dal 22 luglio, saranno nuovamente attive le fontanelle pubbliche collocate dal Servizio Idrico Integrato nei quartieri di Sferracavallo e Ciconia rimaste chiuse durante il lockdown. Una riapertura caldeggiata anche in un recente consiglio comunale e sollecitata presso il Sii dall’Assessore Gianluca Luciani”.