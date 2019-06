Orvieto, in Comune è iniziata l'avventura del sindaco Roberta Tardani: chi sono i nuovi assessori, Garbini presidente del Consiglio, nominati i capigruppo

ORVIETO - E' iniziata l'era Tardani all'ombra del Duomo. Con il giuramento sulla Costituzione, durante il quale il neo sindaco si è commossa, e la presentazione della nuova Giunta si è ufficialmente aperta questa mattina la consiliatura che per la prima volta nella storia della città vede una donna alla guida dell'amministrazione comunale. La prima seduta dell'assemblea è iniziata con un minuto di silenzio per il sindaco di Rocca di Papa, Emanuele Crestini, morto in seguito alle ferite riportate nell'esplosione del palazzo comunale.

Con la nomina della Giunta si è modificata anche la composizione del consiglio comunale dove sono entrati Alessio Tempesta per Progetto Orvieto, al posto di Carlo Moscatelli, e Gionni Moscetti, al posto di Gianluca Luciani. Un Consiglio un po' meno "rosa" rispetto a quello uscente: erano nove nella precedente consiliatura le donne tra Giunta e assemblea, sono sette quelle che ora siedono sugli scranni dell'esecutivo (il sindaco Tardani e Maria Angela Sartini), della maggioranza (Silvia Pelliccia, Anna Celentano e Beatrice Casasole) e dell'opposizione (Martina Mescolini, Cristina Croce, Donatella Belcapo). Il più giovane consigliere comunale, il 23enne Umberto Garbini è stato eletto presidente e sarà affiancato dai vice Silvia Pelliccia (Lega) e Federico Giovannini (Pd). «Credo che la mia elezione oggi - ha detto Garbini nel suo discorso di insediamento - sia un messaggio rivolto ad una generazione che spesso non comprende l’utilità e l’importanza dell’impegno politico. Il nostro compito è quello di poter trasmettere alla mia generazione e a quelle che seguiranno, l’amore e il rispetto per la terra dei nostri padri, la pazienza e l’ascolto, il controllo e la disponibilità al confronto. Abbiamo il compito di “seminare” per dare la possibilità un domani ad altri di poter “raccogliere i frutti” del nostro impegno. L’unica accortezza che vi chiedo di rispettare, è quella di non chiudervi o arroccarvi su posizioni di convenienza, ma di prepararvi in futuro a passare la fiaccola della tradizione a generazioni nuove e consapevoli dell’importanza di difendere la nostra città. La città deve tornare ad essere non solo un luogo da raccontare, ma da vivere, riconoscendo i limiti, ma valorizzando le straordinarie potenzialità del nostro territorio».

I CAPIGRUPPO Nominati anche i capigruppo. Per la maggioranza Andrea Sacripanti (Lega), Alessio Tempesta (Progetto Orvieto), Andrea Oreto (Forza Italia), Umberto Garbini (FdI), per la minoranza Giuseppe Germani ha scelto di costituire il gruppo di Civica e riformista anziché entrare in quello del Pd di cui è capogruppo Martina Mescolini, Cristina Croce (Siamo Orvieto), Franco Raimondo Barbabella entra a nome della lista Prima gli orvietani, Donatella Belcapo (Orvieto 19to24).

CHI SONO I NUOVI ASSESSORI Ecco le schede dei nuovi assessori della Giunta Tardani.

Angelo Ranchino, vicesindaco con deleghe a Attività produttive e sviluppo economico, Edilizia e Urbanistica, Patrimonio. Nato a Orvieto il 25 agosto 1965. Laureato in Giurisprudenza svolge la professione di Avvocato nei settori Civile, Penale, Tributario, Amministrativo e Commerciale, con particolare specializzazione nel diritto del lavoro. Fa parte del Consiglio di amministrazione della Fondazione Forense di Terni. Nel 2014 è stato presidente e capogruppo consiliare della lista civica “Orvieto Libera”, consigliere comunale di Orvieto con deleghe del sindaco per contratti, convenzioni, società partecipate.

Gianluca Luciani (Mobilità e Trasporti, Servizi manutentivi del capoluogo e delle fraz Carlo Moscatelli (Sport, Polizia locale, Viabilità e traffico, Controllo e vigilanza, Sicurezza urbana, Protezione civile) Nato a Orvieto il 20 Luglio 1951, insegnante di Educazione fisica in pensione, attualmente è presidente regionale della Fidal Umbria, incarico che ricopre da 7 anni, membro del consiglio regionale del Coni Umbria e del Consiglio scientifico della Scuola Regionale dello Sport del Coni umbro. Si è sempre occupato di sport e di Atletica Leggera in particolare, seguendo l’attività societaria e sportiva della Libertas Orvieto, partecipando alla realizzazione importanti e prestigiosi eventi nazionali e internazionali legati al nome della città di Orvieto.

Angela Maria Sartini (Politiche e Servizi sociali, Famiglia, Scuola, Istruzione e Formazione, Giovani e Futuro, Pari opportunità e Politiche di genere). Nata a Roma l’1 giugno 1964, laureata in Psicologia opera nell’ambito dei seguenti settori: Psicologia, Psicologia Scolastica, Disturbi Specifici dell’Apprendimento, Sviluppo e Gestione di Progetti della Comunità Europea, Organizzazioni Internazionali. Ha svolto esperienza lavorativa presso il Food and Agriculture Organization / FAO per il progetto internazionale Finance and Administrative Clerk per incrementare la capacità nazionale di pianificazione e attuazione di politiche agricole e di sviluppo rurale sostenibili, e rafforzare la partecipazione delle parti interessate, in tre aree selezionate in Africa, Asia e America Latina.

Piergiorgio Pizzo (Programmazione e Bilancio, Tributi, Enti e Partecipazioni, Informatica e Lavori pubblici). • Nato a San Donato Milanese il 13 Maggio 1971, ha conseguito il diploma di maturità ed è dipendente della locale Cassa di Risparmio. Aveva già ricoperto la carica di assessore al Bilancio, Finanza, Tributi, Cassa, Enti e Partecipazioni, Patrimonio, Sviluppo Economico e Personale con l’ex sindaco Antonio Concina da maggio 2013 fino alla fine del mandato nel 2014. Nella precedente consiliatura era stato nominato rappresentante del consiglio comunale di spettanza della minoranza consiliare nel consiglio di amministrazione dell’Istituto di Beneficenza “Pietro Piccolomini Febei”.

