Orvieto, il comune di tinge di lilla. Giornata Nazionale contro i Disturbi del Comportamento Alimentare

Il comune di Orvieto aderisce alla campagna "Fiocchetto Lilla" promossa in occasione della terza Giornata Nazionale per la lotta contro i Disturbi del Comportamento Alimentare che si celebra oggi, lunedì 15 marzo, da Anci e Never Give Up Onlus, impegnata dal 2014 nella prevenzione, trattamento e ricerca sui disturbi dell'alimentazione.

Come altri comuni d’Italia, questa sera a partire dalle ore 18:00, la facciata del Palazzo Comunale di Orvieto si illuminar di color lilla in segno di adesione alla campagna di sensibilizzazione e prevenzione contro i disturbi alimentari, quali anoressia e bulimia, che colpiscono soprattutto i giovani. I disturbi alimentari, infatti, sono la prima causa di morte tra gli adolescenti e purtroppo negli ultimi mesi la situazione si è aggravata a seguito delle difficoltà legate all’emergenza Covid.

Secondo le stime ufficiali in Italia 2.665.000 adolescenti hanno problemi con cibo, peso e immagine corporea e solo il 10% riesce a chiedere aiuto e lo fa mediamente dopo tre anni dai primi sintomi.

La famiglia costituisce, insieme alla scuola, uno dei primi luoghi dove tali disturbi possono essere intercettati e affrontati tempestivamente, grazie a segnali che danno evidenza del disagio.

L’Associazione Never Give Up Onlus (www.nevergiveuponlus.it) ha promosso, già dal 2018, una campagna di sensibilizzazione che è stata adottata anche dalla Presidenza del Consiglio.

