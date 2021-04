Orvieto, città amica degli animali ospita le riprese della trasmissione televisiva "Inseparabili - Storie a 4 zampe" de La7

La città di Orvieto ha tenuto a battesimo la nuova trasmissione televisiva “Inseparabili - Storie a 4 zampe” realizzata dalla società Prodotto per La7. Si sono svolte infatti martedì 13 aprile le riprese della prima di 12 puntate del format dedicato alla relazione speciale e inseparabile tra l’amico “bipede” e l’amico “a quattro zampe”.

Ogni puntata avrà un conduttore diverso ovvero l’ospite vip che racconterà il suo rapporto con gli animali - cani e gatti - in una location rappresentativa della professione e della carriera del personaggio stesso.

Con loro anche specialisti, veterinari e nutrizionisti, che forniranno consigli per un rapporto ideale di benessere con gli animali domestici.

Tra i protagonisti i ballerini Raffaele Paganini e Natalia Titova, l’attrice Marisa Laurito, l’ex pallavolista Maurizia Cacciatori, e il conduttore tv, attore e regista Pino Strabioli che ha scelto la sua Orvieto e lo sfondo del Teatro Mancinelli per raccontare il suo rapporto particolare con il cane Mimma. Con lui le amiche orvietane Cecilia, insieme a Baku e Clarice, e Arianna, accompagnata da Lola, che hanno passeggiato a lungo nella città, attraversando il centro storico da piazza Duomo a piazza del Popolo passando per i giardini della Confaloniera e l’Anello della Rupe.

La partecipazione dei conduttori/ospiti vip contribuirà al progetto “Foodstock”, la colletta alimentare nazionale promossa da Arcaplanet per contrastare lo spreco alimentare di pet food con donazioni di cibo a favore di associazioni benefiche che si prendono cura del sostegno degli animali bisognosi e che nell’arco dell’anno distribuirà circa 300 tonnellate di cibo equivalenti a 120mila pasti al mese.

La messa in onda della prima puntata di “Inseparabili - Storie a 4 zampe” è in programma il prossimo 15 maggio, in fascia pomeridiana su La7.

© RIPRODUZIONE RISERVATA