Orvieto centro storico. Pezzi di cornicione si staccano e cadono lungo Corso Cavour, chiuse alcune attività commerciali

Erano circa le 4:30 di sabato 21 maggio, quando dal tetto di una abitazione di Corso Cavour a Orvieto, a due passi dalla Torre del Moro, si è staccato un pezzo di cornicione cadendo in strada.

Sul posto si sono recati gli agenti della polizia locale, gli operai del Centro servizi manutentivi del comune e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area che è stata transennata.

«Al momento - fa sapere una nota del comune - le attività commerciali della zona interessata dovranno rimanere chiuse. Nel pomeriggio è previsto l'intervento di una ditta specializzata per provvedere alla rimozione del materiale potenzialmente pericolante».