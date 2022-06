Orvieto, incidente mortale sulle curve dei Fori di Baschi della Amerina: morti due centauri romani

E' due morti il tragico bilancio di un gravissimo incidente avvenuto nei pressi delle curve dei Fori di Baschi, tra Orvieto e Baschi sulla Strada Statale 205 "Amerina", domenica 5 giugno intorno alle 13:00.

Secondo quanto si apprende dal comando provinciale dei Carabinieri - si sta ancora lavorando ai rilievi e non si ha ancora chiarezza sulla dinamica che per il momento è solo ipotizzata - un gruppo di quattro motociclisti originari della provincia di Roma, stava percorrendo la statale in direzione di Orvieto quando il primo – si tratta di un romano di 81 anni - forse per un errata valutazione della curva che a quanto pare non conosceva, avrebbe cominciato a sbandare tentando una frenata per riuscire a tenersi in strada. A quel punto il secondo motociclista del gruppo – un romano di 65 anni - non sarebbe riuscito a fermarsi in tempo per evitare il compagno e lo avrebbe così tamponato. L'impatto, violentissimo, avrebbe infine scaraventato i due centauri contro il muro di contenimento della curva.

Uno di loro è morto sul colpo, l'altro, trasportato in eliambulanza, è deceduto poco dopo.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Orvieto per i rilievi di rito, Polizia Stradale e Commissariato per la gestione del traffico che fino alla conclusione dei rilevamenti e al ripristino delle condizioni di percorribilità della strada, è rimasto deviato da e per Baschi sulla strada provinciale di Tordimonte.

Le curve dei “Fori di Baschi” sulla Amerina, nel tempo, hanno visto numerosi incidenti accadere proprio per la particolarità del tracciato che, sulla doppia curva a ridosso del muraglione di contenimento della collina a lato – dall'altro, in basso, scorre la ferrovia - comporta spesso intasamenti e incastri tra autobus, mezzi pesanti e autoveicoli. Per la fine del 2021 era stato annunciato dalla Regione Umbria l'avvio dei lavori relativi al progetto finanziato da Anas per 8,5 milioni di euro, un progetto che anche in collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana e Regione Umbria prevede da anni la realizzazione di importanti lavori che "addolciscano" il tratto interessato dalle curve in questione mediante l'allungamento delle gallerie ferroviarie sottostanti.