Orvieto, un nuovo costume per il Capitano del Popolo

Un nuovo costume per il Capitano del Popolo e una mostra dedicata alla sua carismatica figura. E' stata inaugurata ieri, sabato 9 aprile, a Orvieto, al Museo “Claudio Faina”, la mostra "Il Capitano del Popolo", evento promosso dall'associazione “Lea Pacini” che gestisce il Corteo storico della città di Orvieto. Protagonista del percorso storico, artistico e fotografico allestito negli spazi espositivi del Museo “Claudio Faina” in piazza del Duomo, è il nuovo costume del Capitano del Popolo, figura di spicco della Orvieto Medievale e tra i personaggi più ammirati e applauditi del Corteo Storico della città di Orvieto che ogni anno accompagna le celebrazioni del Corpus Domini.

Al taglio del nastro erano presenti, oltre alla sindaca e assessora alla Cultura del comune di Orvieto, Roberta Tardani, il presidente dell’associazione “Lea Pacini”, Silverio Tafuro, e il presidente della Fondazione per il Museo “Claudio Faina”, Daniele Di Loreto, i quali recentemente hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che prevede la realizzazione di forme di collaborazione tese a valorizzare, attraverso l’interazione istituzionale e operativa, iniziative culturali e promozionali. “Il Capitano del Popolo” è il primo evento ufficiale che nasce da questa collaborazione. Accanto a loro Paola Marabelli, vice presidente della Fondazione Arte della Seta Lisio di Firenze, che durante il periodo di pandemia ha realizzato il tessuto del nuovo costume del Capitano del Popolo. Dopo 50 anni, infatti, il costume è stato rinnovato e i nuovi tessuti sono stati realizzati dalla Fondazione Lisio.

Il tessuto utilizzato per il costume è il “Lorenzetti” ideato nel 1919; la Fondazione Lisio, erede della manifattura fondata da Giuseppe Lisio a Firenze nel 1906, ha lo scopo istituzionale di mantenere in vita e tramandare l’arte della tessitura a mano in seta, oro e argento, attraverso attività didattiche e culturali e proseguendo nel tempo la produzione di pregiati velluti e broccati in seta, sempre tessuti a mano sugli stessi antichi telai Jacquard.

«Il Corteo storico Orvieto è un patrimonio della città e un simbolo di identità – le parole della sindaca Tardani - che questa amministrazione sta valorizzando in ogni forma nella convinzione che possa rappresentare un veicolo di promozione di Orvieto e delle sue tradizioni. Pur tra le lungaggini della burocrazia, siamo in dirittura di arrivo per creare tutte le condizioni per il trasferimento della sede del Corteo storico al Palazzo dei Sette, luogo centrale della città che potrà essere utilizzato anche per mettere in mostra uno dei nostri tesori. Complimenti alla Fondazione Arte della Seta Lisio Firenze e alla vicepresidente Paola Mirabelli per il lavoro realizzato che va a rinnovare uno dei costumi più importanti del nostro corteo. Bellissimo il nuovo costume del Capitano del Popolo».

La mostra inaugurata ieri al “Faina” sarà visitabile tutti i giorni, tranne il martedì, con orario 9:30-18:00, fino a domenica 19 giugno, quando il nuovo costume uscirà dal museo per essere indossato in occasione del Corteo Storico che tornerà a sfilare per le vie della città dopo due anni di stop a causa delle restrizioni dovute alla norme anti-Covid. Ad indossarlo sarà ancora l'orvietano Federico Cortoni che ormai da molti anni ha sostituito il fratello Corrado, entrambi figli di Eraldo Cortoni il primo storico figurante che ha sfilato per le vie cittadine "nei panni" del Capitano del Popolo.