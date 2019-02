Orvieto, cade e resta al freddo per ore: salvata dalla polizia

Ultimo aggiornamento: 11:21

ORVIETO - Un banale incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. E' stata ritrovata dalla polizia in stato di ipotermia, dopo alcune ore passate al freddo, una signora orvietana di 75 anni della quale ieri sera intorno alle 19 erano scattate le ricerche. Ad allertare il commissariato il marito che rientrando in casa non l'aveva trovata. Dopo circa un’ora, mentre ispezionavano l’area intorno all’abitazione, gli agenti della squadra volante hanno deciso di controllare anche un portico non utilizzato dietro a un muro, completamente al buio, che di fatto impediva la vista della signora trovata proprio lì, in terra, in stato confusionale.Un'ambulanza del 118 ha subito portato la donna all'ospedale di Orvieto per i controlli del caso. Agli agenti e al marito la 75enne ha successivamente spiegato che era uscita di casa a piedi per andare a fare delle commissioni ma improvvisamente aveva perso l’equilibrio ed era caduta a terra, proprio in quella zona deserta e isolata che conduceva al garage del seminterrato.