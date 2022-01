Una vera e propria bufera è quella che si è abbattuta su Angela Maria Sartini, assessora in quota Lega Umbria del comune di Orvieto. Sartini, che detiene le deleghe a Politiche e Servizi Sociali, Famiglia, Scuola, Istruzione e Formazione, Giovani e Futuro, Pari Opportunità e Politiche di genere, nella serata di venerdì 21 gennaio ha postato sul proprio profilo social una foto che raffigurava Adolf Hitler al telefono e sulla foto una scritta «Ciao Mario volevo farti i complimenti».

Da qui si è scatenato un tam tam politico e civico che ha definito «inaccettabile», «gravissimo», quanto postato dalla assessora con, in alcuni casi, anche richieste di dimissioni o revoca delle deleghe, con appelli alla sindaca Roberta Tardani a che prenda posizione in merito.

Immediata è arrivata la replica della Lega Umbria: «La Lega Umbria annuncia l’immediata sospensione dal partito dell’assessore Angela Maria Sartini. Riteniamo il post Facebook pubblicato dalla stessa del tutto inappropriato e di cattivo gusto. Anche il legittimo dissenso rispetto alle decisioni prese dal Governo non può e non deve mai travalicare il buonsenso. Ancora più grave tirare in ballo pagine di storia così dolorose. Nei prossimi giorni il direttivo regionale incontrerà lo stesso assessore per un confronto.»