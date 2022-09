Orvieto, bimbo di tre anni vaga di notte per strada. I Carabinieri denunciano i parenti

Un passante lo ha visto uscire da solo da un portone e ha pensato bene di chiamare i Carabinieri, perché quel bambino così piccolo non avrebbe dovuto essere lì, in strada, da solo, di notte.

E' successo a Orvieto, in una zona perifica ma abitata, nella tarda nottata tra domenica 4 e lunedì 5 settembre. Un bambino di tre anni, da solo in casa, svegliandosi e non trovando nessuno ha deciso di uscire, incamminandosi a piedi scalzi lungo la strada deserta in cerca di qualcuno. Ed è proprio in quel momento che un passante, lo ha visto, e ha richiesto immediatamente l’intervento dei Carabinieri.

Giunti sul posto, i militari si sono subito presi cura del piccolo accertandone le buone condizioni di salute, e mettendosi subito al lavoro per rintracciare la madre e lo zio.

Da una prima ricostruzione dei fatti fornita dal Comando Provinciale dell'Arma di Terni, i Carabinieri intervenuti hanno constatato che i parenti, affermando che il piccolo si fosse addormentato in casa, avevano deciso di uscire dall’abitazione, lasciandolo di fatto da solo e, come poi accaduto, libero di uscire di casa.

«Benché la situazione sia stata risolta rapidamente e nel migliore dei modi - spiega il Comando dell'Arma - in considerazione dello stato oggettivo di pericolo a cui il piccolo è stato esposto, e che avrebbe potuto comportare conseguenze di assoluta gravità, i fatti sono stati oggetto di relazione all’Autorità Giudiziatia e i parenti del piccolo sono stati denunciati in stato di libertà per “abbandono di minore”, proprio in virtù dell’obbligo di proteggere il piccolo, vigilando sui suoi comportamenti, attuali o potenziali, così da prevenire eventuali pericoli in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo».

A quanto si apprende ulteriori accertamenti valuteranno il contesto familiare in cui il minore è inserito, affinché possano essere determinati compiutamente eventuali pericoli alla sua incolumità.