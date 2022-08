Orvieto. Bimbo di 2 anni esce solo di casa, i Carabinieri lo riconsegnano alla madre

Nella mattina di mercoledì 17 agosto, a Orvieto, su Corso Cavour, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno rintracciato un insolito “fuggitivo”: un bambino di due anni. Il piccolo stava camminando verso le 12 lungo il Corso quando una donna a passeggio, resasi conto che il bambino era da solo, ha chiesto subito l’intervento dei Carabinieri.

I militari, immediatamente giunti sul posto, si sono dapprima assicurati che il bambino stesse bene per poi attivarsi a rintracciare la madre. Le ricerche, però si sono fatte subito complicate poiché alla centrale operativa non era pervenuta alcuna segnalazione di scomparsa.

Vista la tenera età, però, i Carabinieri hanno pensato che il bambino non poteva essersi allontanato troppo da casa; così hanno iniziato a cercare in zona, vicolo per vicolo, chiedendo informazioni ai residenti e a chi era in strada in quel momento. Dopo alcuni minuti, i militari dell'Arma hanno infine trovato l'abitazione e riconsegnato il bambino alla madre, che ancora non si era accorta di nulla: il fratellino di 5 anni aveva poco prima aperto la porta di casa e la aveva lasciata aperta per poi tornare in camera sua a giocare, il fratellino minore, vista la porta aperta, ne aveva approfittato per una innocente “evasione".