Orvieto, beccati con hashish e marijuana: segnalati due giovani

ORVIETO - Beccati di notte con la droga nell'auto. Due giovani orvietani di 25 e 28 anni sono stati segnalati alla prefettura di Terni. Gli agenti della squadra volante del commissariato di polizia di Orvieto li ha sorpresi intorno all'una della scorsa notte all'interno della loro macchina parcheggiata nel quartiere di Ciconia. Dal successivo controllo è saltato fuori un involucro di plastica contenente hashish e marijuana, posto sotto sequestro, che gli è costato la contestazione l’infrazione per possesso di sostanze psicotrope in quantità inferiore alla dose media giornaliera che prevede la segnalazione alla prefettura. Inoltre, come previsto dalla legge in questi casi, è scattato anche il ritiro della patente per entrambi i giovani. © RIPRODUZIONE RISERVATA