Orvieto Basket cambio in panchina arriva Semplici. Dalla San Giobbe anche Cometti

TERNI Domenica 20 marzo l'Orvieto Basket torna a giocare al Pala "Breccia" di Porano per una gara fondamentale per le speranze di centrare i playoff in serie D. Avversario di turno sarà, infatti, Ellera che precede in classifica gli orvietani. «L'obiettivo sarà duplice - spiega il presidente Carlo Febbraro - dobbiamo vincere per avvicinarli e dobbiamo ribaltare la differenza canestri negli scontri diretti, ora sul -2».

Reduce dalla sofferta e combattuta vittoria su Viterbo nel recupero di mercoledì 16, la squadra presenta due importanti novità. La prima è rappresentata dalla guida tecnica: «Da pochi giorni la squadra è nelle mani di coach Davide Semplici, già allenatore delle nostre rappresentative U16 e U19 che ben si stanno comportando con i colori della San Giobbe Chiusi - continua Febbraro - a lui va il nostro più grande in bocca al lupo per questo ulteriore nuovo incarico, mentre un ringraziamento va a Marco Guerriero che resta con noi occupandosi a tempo pieno dei ragazzi U15. La seconda novità è, invece, sul campo: esordirà, infatti, domenica con noi Antonio Cometti, centro toscano del 1997 che, con i suoi 202 cm e la sua grande esperienza, andrà a rinforzare il nostro settore lunghi. Dopo una brillante carriera junior con Mensa Sana Siena, Pino Firenze e Casale Monferrato, Antonio ha disputato campionati senior in Piemonte per approdare infine questa stagione a Chiusi dove è attualmente aggregato alla squadra A2. Nel ringraziare SanGiobbe per la disponibilità concessa nel farcelo tesserare, auguriamo ad Antonio (ed a noi...) un finale di stagione pieno di successi. La partnership Chiusi-Orvieto - conclude il presidente - dimostra ancora una volta di funzionare al meglio. Vi aspettiamo numerosi a Porano per sostenere i nostri colori».