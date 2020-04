Orvieto e Baschi, lavori urgenti per manutenzioni impianti Enel

© RIPRODUZIONE RISERVATA

da E-Distribuzione, società del Gruppo Enel, nell'Orvietano:A Orvieto, E-Distribuzione, che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che "in zona Le Velette", giovedì 23 aprile, a partire dalle ore 8:30 con conclusione entro la mattinata per alcune utenze e dalle ore 12:00 con fine lavori nel primo pomeriggio per altre, sarà eseguito un intervento circoscritto per estensione e rapido per durata, ma urgente e importante in termini di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico. "Si tratta - spiega Enel -in situazioni ordinarie, nonché tempi di rialimentazione più rapidi in caso di disservizio. Nell’occasione, le squadre operative di E-Distribuzione verificheranno anche l’assetto di rete e la sicurezza degli impianti per assicurare una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica. Le ragioni appena illustrate rendono l’intervento non rinviabile (in questi giorni particolari E-Distribuzione esegue soltanto lavori strettamente necessari).. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze."Un lavoro analogo si svolgerà venerdì 24 aprile nel territorio comunale di Baschi per il"con avvio dell’intervento - fa sapere Enel - alle ore 8:30 e conclusione entro la mattinata (con operazioni di ripristino del normale assetto di rete nel primo pomeriggio)."In tutte le circostanze i clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nelle zone interessate. Enel ricorda "di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, gli interventi potrebbero essere rinviati."