Orvieto, la siringa col vaccino colpisce il cuore di Banksy: il disegno trovato sul muro della scuola primaria Barzini accoglie il rientro in classe

Sarà passato Banksy a Orvieto o qualcuno ha voluto reinterpretare in chiave pandemica il celebre disegno dell'artista inglese, la bambina con il palloncino a forma di cuore in volo?

Sta di fatto che questa mattina un disegno del tutto simile a quello di Banksy ma con il cuore trafitto da una siringa che fa riferimento diretto alle iniezioni per il vaccino, è stato trovato sul muro della scuola primaria Barzini di Orvieto ad accogliere i bambini delle elementari.

E tra l'entusiamo degli estimatori del geniale e sfuggente artista e la smorfia di alcuni genitori, a Orvieto non si è parlato d'altro.

«Lo trovo di cattivo gusto, spero venga rimosso». E' questa la reazione di un gruppo di genitori alla vista del disegno ma sono anche in tanti quelli che credono o, almeno, sperano, che il disegno sia originale e che l'artista, solito a fare incursioni in molte città d'Italia, sia passato anche su Rupe a godere delle sue straordinarie bellezze. E, come ringraziamento, potrebbe aver lasciato la sua "firma".