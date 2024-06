Giovedì 13 Giugno 2024, 07:32

ORVIETO Al via il secondo tempo della campagna elettorale per la scelta del nuovo sindaco di Orvieto. Roberta Tardani, candidata del centrodestra, e Stefano Biagioli per il centrosinistra hanno poco meno di due settimane per definire la strategia con la quale affrontare il turno di ballottaggio del 23 e 24 giugno. I due candidati hanno tempo fino a domenica 16 giugno, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con le quali si sono presentati al primo turno, ma stando quanto trapela non dovrebbe esserci alcun apparentamento. L'attenzione di entrambi i candidati è puntata sui due civici, Roberta Palazzetti di Proposta civica, e Giordano Conticelli di Nova che hanno ottenuto rispettivamente il 19,35 per cento dei consensi e il 6,40. Insieme portano in dote oltre 2.800 voti.

IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono invece poco più di 1.700 i consensi di vantaggio di Tardani (45 per cento dei voti) su Biagioli (29,25 per cento). E siccome ogni votazione è a sé, ballottaggio incluso, ecco che l'attenzione di entrambi si punta proprio sui civici per capire in quale direzione si sposterà il loro elettorato. Al momento nessuno ha espresso posizioni formali mentre le diplomazie sono al lavoro. Intanto la sindaca uscente ha detto che «c'è ancora un ultimo passo da compiere tutti insieme sulla strada giusta, la nostra, l'unica che può condurre Orvieto verso il futuro che merita». Stefano Biagioli dal canto suo parla di una straordinaria opportunità. «Le liste progressiste e del rinnovamento, dei diritti e della dignità ha spiegato - rappresentano la maggior parte degli orvietani e questa è una vittoria culturale per una città che ritorna a sperare». Palazzetti e Conticelli per ora ringraziano i loro elettori ma nelle prossime ore è atteso un comunicato di Nova proprio sul turno di ballottaggio.Intanto è possibile già fare un previsione sulla composizione del prossimo consiglio comunale. Considerando che la maggioranza ha 10 consiglieri e 6 l'opposizione, in caso di vittoria di Roberta Tardani, entrerebbero 5 consiglieri della lista civica Roberta Tardani sindaco, ossia, in base alle preferenze espresse Stefano Olimpieri, Beatrice Casasole, Anna Celentano, Gionni Moscetti, Matteo Panzetta); 3 di Fratelli d'Italia (Stefano Spagnoli, Davide Melone, Massimo Perali), uno della Lega (Gianluca Luciani) e uno di Forza Italia 8 Evasio Gialletti); per l'opposizione: Stefano Biagioli, 2 del Pd (Cristina Croce, Federico Giovannini), 1 per Stefano Biagioli per il Bene Comune (Mauro Caiello), Roberta Palazzetti e uno per Proposta Civica (Daniele Di Loreto). In caso di vittoria di Stefano Biagioli, sarebbero 6 i consiglieri del Pd (Cristina Croce, Federico Giovannini, Leonardo Pimpolari, Lorenzo Cortoni, Matteo Rossi, Paolo Maurizio Talanti), 4 alla lista Stefano Biagioli per il Bene Comune (Mauro Caiello, Corrado Antonini, Giulia Frizza, Carlotta Tedeschini); all'opposizione Roberta Palazzetti, Roberta Tardani, 2 esponenti di Roberta Tardani Sindaco (Stefano Olimpieri, Beatrice Casasole), 1 di Fratelli d'Italia(Stefano Spagnoli)e uno della Lega (Gianluca Luciani).