Orvieto: auto fuori strada finisce contro due pali della luce e una colonnina del gas che va a fuoco

Auto esce di strada, colpisce due pali e una colonnina del gas che va a fuoco. L'incidente è accaduto ieri mattina a Orvieto in località La Svolta. Intorno alle 4,30 un'auto è finita fuori strada per cause ancora in corso d'accertamento e ha urtato due pali dell'illuminazione pubblica finendo contro la colonnina del gas che ha preso fuoco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile e i carabinieri. Presenti anche i tecnici di Anas e Italgas che hanno messo in sicurezza l’area.

La fornitura di gas all’abitato de La Svolta è stata interrotta l in attesa che venga realizzato un bypass alla conduttura.