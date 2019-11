Orvieto, l'assessora ringrazia Dio per la vittoria di Tesei e i social si infuriano: «Strumentale»

Ultimo aggiornamento: 21:22

“Dio è con noi, sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria”. Ha festeggiato così, sul proprio profilo social, Angela Maria Sartini, assessora del comune di Orvieto, a cui la sindaca Roberta Tardani ha affidato le deleghe sociali, la vittoria di Donatella Tesei, candidata del centro destra alla presidenza della Regione Umbria. Psicologa, specializzata nei disturbi dell'apprendimento, Sartini, che vanta una esperienza anche nel settore sviluppo agricolo della Fao, fervente cattolica e politicamente schierata con la Lega da tempo, non ha certamente immaginato quale polverone avrebbe potuto alzare il proprio post.E infatti il polverone si è alzato tanto da arrivare a dover essere discusso anche in consiglio comunale. A sollevare la questione morale la consigliera Cristina Croce, avvocato, capogruppo di 'Siamo Orvieto” e ex vicesindaca nella precedente amministrazione. “All’indomani delle elezioni regionali – ha spiegato Croce in assise pubblica in sede di question time - sul profilo social dell’assessore Sartini, c’era un post con cui l’assessore nel salutare la vittoria del centrodestra in Regione, esordiva ringraziando Dio e la Madonna. La frase ha suscitato molte perplessità fra i cittadini. Ci si chiede se la sindaca era a conoscenza del fatto e se ha avuto modo di approfondire questa vicenda”. Non essendo presente alla seduta del consiglio comunale, ha risposto per lei la sindaca Tardani: “Ringraziare Dio per una vittoria elettorale per alcuni può essere offensivo. Il rispetto delle persone va assicurato a prescindere. Non mi sento di condannare l’assessora Sartini per questo, conoscendo la sua personale propensione come cattolica credente. Trovo invece speculative le frasi e i commenti postati sui social a seguito di ciò”.Non è la prima volta che un politico orvietano finisce nel mirino dei “commentatori seriali” di social post: era successo all'assessore al Bilancio della ex giunta Germani, Massimo Gnagnarini, quando fu “silurato” dallo stesso sindaco per aver tirato in ballo “Zio Adolf”, così come fece il giro d'Italia un post pseudo-negazionista dell'allora consigliere comunale Tiziano Rosati, o come fu bersagliato lo stesso Germani per una decisione impopolare riguardante i piccoli amici a quattro zampe. Da parte sua Sartini non commenta, anzi pare ironizzare sul cognome “Croce” della consigliera che la attacca. E anche da qui via a commenti, per nulla gentili e cortesi, con in ballo religione, credo, rispetto, cattolicesimo, ateismo, e chi più ne ha più ne metta. Insomma un pasticcio mediatico che più si cerca di chiarire e più finisce per invischiare. Una specie di melassa social.