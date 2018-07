ORVIETO Orvieto entra tra le città italiane scelte da Tim per il lancio dei servizi a banda ultralarga sulla nuova rete in fibra ottica che, grazie alla tecnologia Fttc (Fiber to the cabinet), permette di utilizzare la connessione superveloce fino a 100 megabit al secon do in download a beneficio di cittadini e imprese. Gli interventi infrastrutturali riguardanti la realizzazione della rete ultraveloce sono stati illustrati oggi in Comune dal sindaco, Giuseppe Germani, e da Antonella Zolla, responsabile Wholesale operations Tim Lazio. Il programma di cablaggio ha consentito di collegare progressivamente la gran parte del territorio, per una copertura pari ad oltre 6 mila unità immobiliari realizzata grazie alla posa di oltre 13 chilometri di cavi in fibra ottica, che collegano 38 armadi stradali alle centrali di Orvieto e di Orvieto Scalo. L'investimento da parte di Tim è stato di circa 800 mila euro. Grazie alla nuova rete in fibra ottica saranno disponibili per l'amministrazione i servizi digitali che caratterizzano la città intelligente, come quelli per rilevare gli spostamenti di abitanti e visitatori per ottimizzare i trasporti, la mobilità urbana e la sicurezza, prevedere i volumi di persone durante gli eventi e gli itinerari seguiti dai turisti, modulandone l'offerta, e monitorare l'ambiente con soluzioni per il controllo della qualità dell'aria e delle aree verdi. «È per noi una grande soddisfazione vedere l'avvio dei servizi a banda ultralarga di Tim, in particolare come volano per lo sviluppo complessivo del nostro territorio» ha sottolineato Germani. «Un territorio a forte vocazione turistica - ha aggiunto - si arricchisce di una nuova potente infrastruttura, che amplia l'offerta dei servizi a disposizione dei nostri cittadini ed ospiti. Oramai con internet si è aperto un mondo di opportunità e con la banda ultralarga, tra i tanti vantaggi, potranno essere meglio pubblicizzate le nostre bellezze e sviluppate piattaforme 'smart' per turisti ed operatori». Per la Zolla «questa moderna rete consente ai cittadini e alle aziende di usufruire di una connessione veloce e sicura e di accedere a servizi innovativi in grado di contribuire allo sviluppo dell'economia locale e alla sempre maggiore efficienz dei servizi urbani, ad esempio nel campo dell'infomobilità e in quello della sicurezza».

Mercoledì 25 Luglio 2018



