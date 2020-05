Orvieto annulla i grandi eventi di maggio e giugno: «Impossibile garantire la sicurezza»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La città di Orvieto annulla gli eventi di maggio/giugno.. La comunicazione congiunta è arrivata giovedì 7 maggio da parte dei vari Enti organizzatori ed Associazioni: "ad oggi, non ci sono le condizioni per garantire il rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramenti".Tutta colpa dell'emergenza Covid-19. Per consentire il rispetto delle indicazioni contenute nei Dpcm sulle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica, sono ufficialmente annullati gli eventi della tradizione: Palombella e Corteo storico, e le manifestazioni ad esse collegate: Orvieto in fiore, Corteo delle Dame e Staffetta dei quartieri,“E’ con profondo rammarico – spiegano Comune di Orvieto, Opera del Duomo e le Associazione “Lea Pacini”, “Comitato cittadino dei quartieri” e “Atletica Libertas Orvieto” – che siamo costretti ad annullare il programma delle manifestazioni della tradizione nel periodo compreso tra la Pentecoste e il Corpus Domini.”.“La salute e la sicurezza sono valori fondamentali - e in questo particolare momento storico imprescindibili - che oggi devono contribuire a rafforzare il senso di comunità e lo spirito identitario che è alla base degli eventi della tradizione nella nostra città. Anche per questo - proseguono – nel rispetto delle disposizioni, si stanno comunque valutando congiuntamente una serie di iniziative dal valore simbolico che serviranno a celebrare nel migliore dei modi possibile questi appuntamenti così cari alla comunità di Orvieto”.“Voglio sottolineare – commenta da parte sua la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani – la profonda unità di intenti dimostrata anche in questa fase così difficile dai soggetti che a vario titolo contribuiscono all’organizzazione degli eventi della tradizione. E’ lo spirito con cui avevamo iniziato nei mesi scorsi un lavoro congiunto per valorizzare questo momento dell’anno così significativo per la nostra città e per promuovere Orvieto anche attraverso queste importanti manifestazioni. Un impegno comune che, sono convinta, continuerà”.