Orvieto, rimessa agricola distrutta dalle fiamme: c'erano bombole di gas

ORVIETO - C'erano anche delle bombole di gpl che sarebbero potute esplodere nell'annesso agricolo andato a fuoco nella mattinata di oggi in località Molinaccio, ai piedi della Rupe di Orvieto. Sul posto tre mezzi dei vigili del fuoco che hanno prontamente messo in sicurezza le bombole e domato le fiamme nell'annesso adiacente a una abitazione. Sulle cause dell'incendio sono in corso indagini anche se dal primo sopralluogo non sarebbe emerso niente di indicativo. © RIPRODUZIONE RISERVATA