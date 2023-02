Orvieto Always On, il calendario degli eventi del 2023. Vittorio Sgarbi per le celebrazioni del Signorelli

Tradizioni, enogastronomia, teatro, musica e sport. Sono oltre settanta gli appuntamenti già in programma nel 2023 e inseriti nel calendario unico degli eventi “Orvieto Always On”, elaborato e coordinato dal comune di Orvieto con la collaborazione degli organizzatori delle varie manifestazioni.

La copertina degli eventi 2023 spetta però all’arte e alle celebrazioni del 500esimo anniversario dalla morte di Luca Signorelli, autore dei capolavori che si trovano all’interno della Cappella di San Brizio in Duomo. Il 5 aprile si terrà l’evento inaugurale, organizzato in collaborazione tra comune di Orvieto, Opera del Duomo e Gal Trasimeno-Orvietano, alla presenza del sottosegretario alla Cultura e critico d’arte, Vittorio Sgarbi. Una data particolarmente significativa perché è il 5 aprile del 1499 che Luca Signorelli firma il contratto con i Soprastanti dell’Opera del Duomo per ultimare le pitture della Cappella Nova iniziando a dare forma a quella che sarà una delle più importanti opere del Rinascimento italiano.

«Un calendario di appuntamenti che copre tutto l’anno – commenta la sindaca e assessora al Turismo e alla Cultura, Roberta Tardani – e si rivolge a un pubblico eterogeneo per i turisti e per la nostra comunità. Ma quello che esprime è sopratutto la rinnovata vitalità della città e delle sue associazioni che, insieme a quello che la storia ci ha lasciato in eredità, rappresentano il capitale culturale che abbiamo e vogliamo valorizzare al di là degli ambiziosi titoli a cui stiamo concorrendo. Il programma, destinato ad arricchirsi ancora, è frutto di un grande lavoro di coordinamento, di modifiche che sono scaturite dall’analisi di quanto fatto lo scorso anno e di integrazioni che puntano e punteranno a destagionalizzare i flussi turistici».

Tutto il calendario completo e aggiornato su https://liveorvieto.com/blog/2023/01/01/orvieto-always-on/