Orvieto, altri cinque guariti. Sono 34 gli orvietani ufficialmente fuori dal Covid

Continua a migliorare la situazione Covid del comune di Orvieto. La sindaca Roberta Tardani, attraverso apposite ordinanze, nella mattina di martedì 28 aprile, ha revocato i provvedimenti di isolamento contumaciale a cui erano sottoposti cinque residenti del comune risultati a suo tempo positivi al Covid-19. Ad oggi sono complessivamente 34 le persone ufficialmente guarite, ovvero risultate negative a due test consecutivi.

In base ai dati in possesso all’amministrazione comunale relativi alle ordinanze sindacali di isolamento contumaciale emesse e ai ricoveri comunicati dalla Usl Umbria 2, i residenti o domiciliati nel comune di Orvieto attualmente positivi al Covid-19 sono 18 di cui 15 in isolamento contumaciale e 3 ricoverate presso le strutture ospedaliere della regione. Sono invece ad oggi 207 le persone che hanno concluso il periodo di isolamento fiduciario.

