Orvieto, allarme furti: altre due sospette bloccate allo Scalo

ORVIETO - Allarme furti, altre due donne sospette nella rete delle forze dell'ordine . Avevano a loro carico numerosissimi precedenti per furto, rapina e ricettazione le due donne di 26 e 29 anni, provenienti da un campo nomadi di Roma, fermate e identificate dalla polizia a Orvieto scalo. Le due erano state notate aggirarsi per il quartiere con fare sospetto da una pattuglia in borghese della squadra anticrimine del commissariato impegnata nei servizi di prevenzione disposti dal questore Antonino Messineo.Dai successivi accertamenti è emerso che una di loro era stata già fermata a Orvieto due anni fa ed era stata allontanata con la misura del divieto di ritorno che la giovane non ha rispettato e per questo motivo è stata denunciata alla procura della Repubblica di Terni. Nei confronti dell’altra, invece, che finora non era mai stata fermata nel territorio del comune di Orvieto, in virtù dei numerosi precedenti di polizia a sua carico per reati commessi in altre città italiane, è stato notificato il divieto di ritorno per i prossimi tre anni.