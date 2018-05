ORVIETO Cinquant'anni di carriera ripercorsi grazie ad un'intervista condotta da Pino Strabioli: sarà Piera Degli Esposti a chiudere, domani 4 maggio alle 21, la stazione teatrale del Mancinelli di Orvieto, dove sarà in scena con «Wikipiera». Dagli amori impossibili e quelli possibili, agli incontri con la scrittrice Dacia Maraini, il regista Marco Ferreri, Lucio Dalla, De Chirico, passando per il suo rapporto profondo e controverso con la mamma, la passione per Bologna, il teatro, il cinema d'autore e agli ultimi successi televisivi, l'intervista si trasformerà in show, tra un concerto, brani di grande teatro e ricordi del Novecento. Lo spettacolo segna il ritorno alle scene dell'attrice, dopo quasi dieci anni di assenza. Il connubio della coppia Degli Esposti-Strabioli è tra l'altro già nato in televisione dopo la trasmissione di Rai 3 «Colpo di scena», in cui Strabioli ha incontrato i grandi protagonisti della cultura e dello spettacolo

Giovedì 3 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:47



© RIPRODUZIONE RISERVATA