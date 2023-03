Orvieto. In due aggrediscono una pattuglia dei Carabinieri, arrestati

Si trovano agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, due orvietani, un uomo e una donna che nella notte di venerdì 10 marzo hanno aggredito una pattuglia di Carabinieri a Orvieto.

Nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile del Norm del Comando Compagnia Carabinieri di Orvieto, si è imbattuta in un veicolo, in località Fanello. L'automezzo si dirigeva in direzione opposta a quella dei militari che hanno notato, incrociandolo, che l'uomo alla guida era lo stesso soggetto a cui mesi prima, era stata ritirata la patente di guida, poi revocata dalla Prefettura di Terni. Per tale ragione, consci del fatto che l’uomo non sarebbe potuto essere alla guida, i carabinieri hanno deciso di invertire il senso di marcia e mettendosi all'inseguimento del mezzo, intimando più volte di accostare.

Il guidatore, non solo non ha ottemperato all’intimazione di fermarsi, ma ha anche tentato di darsi alla fuga con una serie di manovre finalizzate a seminare i Carabinieri, i quali, tuttavia, sono riusciti a non perdere mai di vista il veicolo. Dopo poche centinaia di metri, però, il guidatore ha fermato l'auto dileguandosi a piedi. Nel frattempo, dallo stesso veicolo, sono scesi due passeggeri, un uomo e una donna che, diversamente dal guidatore, sono rimasti fermi senza scappare. I militari dell’Arma, data la situazione, hanno subito iniziato a svolgere i dovuti accertamenti sul mezzo e sui due. La donna, però, sin da subito, si è mostrata assolutamente contraria all’intervento dei Carabinieri, attaccandoli anche verbalmente con frasi scurrili e minacce di vario tipo.

Di lì a poco, il guidatore, nel frattempo scomparso, è sbucato all'improvviso da una siepe in cui si era nascosto e, e si è gettato contro i militari presenti, colpendo uno dei due con una gomitata al volto e incominciando a inveire contro gli stessi, dimenandosi senza sosta. Subito, gli uomini dell’Arma hanno tentato di bloccare l’aggressore e, dalle fasi concitate dell’evento, ne è nata una colluttazione, alla quale pensava bene di partecipare anche la donna, sferrando calci verso i due militari nel tentativo di evitare che l’aggressore venisse bloccato.

Visto come si erano messe le cose, la pattuglia ha chiesto prontamente rinforzi alla Centrale Operativa del Comando. In poco tempo i soggetti sono stati quindi bloccati e, dopo gli accertamenti di rito presso il pronto soccorso dell'ospedale cittadino, sono portati in caserma, dove, in accordo con la Procura, si è proceduto al loro arresto in ordine ai reati contestati di violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo e la donna, come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Terni, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.