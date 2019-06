Orvieto, gli agenti della polstrada "maestri" all'asilo: «La legalità si apprende sin da piccoli»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO - Maestri "speciali" questa mattina per i bambini della scuola dell'infanzia di Ciconia. In cattedra sono saliti gli agenti della polizia stradale di Orvieto che hanno parlato loro di sicurezza sulle strade.«Parlare di sicurezza stradale ai bambini della scuola materna può, in prima battuta, apparire inutile - dice il comandante Stefano Spagnoli - ma in realtà non è assolutamente così. Iniziare ad incontrare fin da piccoli i bambini per parlare di regole ed avvicinarli alla polizia, dando loro modo di interagire con essa sfruttando anche il fascino che la divisa esercita a questa età, vuol dire avere una via privilegiata per agevolarli nell'apprendere più facilmente la cultura della legalità e il rispetto delle regole che sono al centro della convivenza civile. Illustrare piccole regole di sicurezza da rispettare sulla strada o in macchina con i propri genitori significa predisporre i bambini al rispetto delle regole più importanti e al rispetto della legalità più in generale quando saranno grandi. La mattinata oltre che sicuramente proficua sotto il profilo degli argomenti trattati, adeguati ovviamente all'età, è stata divertentissima per le curiosità e le simpatiche domande dei bambini che, attratti fortemente dall'auto della polizia stradale, hanno chiesto ed ottenuto di poter salire e sentirsi per un giorno anche loro poliziotti al servizio dei loro amichetti. La polizia di Stato - conclude il comandante - oggi è più ricca per aver incontrato questi bellissimi bambini e speriamo siano stati arricchiti anche loro».