Orvieto, 8 casi positivi, disposta la sanificazione di due strutture

"Limitare le uscite non necessarie restando a casa il più possibile". E' il messaggio che la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, ha nuovamente lanciato, sabato 14 marzo, ai propri cittadini facendo il punto della situazione contagiati residenti nel comune.

Secondo i dati Usl Umbria 2 sono 8 i residenti nel comune di Orvieto risultati positivi di cui 5 ricoverati in strutture ospedaliere esterne al comune e 3 in isolamento presso il proprio domicilio. Nella stessa giornata la sindaca ha emesso due ordinanze contumaciali per due residenti del Comune di Orvieto risultati positivi al Covid-19. E’ stata inoltre disposta la sanificazione di due strutture ricadenti nel comune. Va ricordato che l’amministrazione comunale, attraverso ordinanza sindacale, interviene ufficialmente nei casi in cui sia necessario emettere provvedimenti di isolamento domiciliare nel comune di Orvieto e non in quei casi in cui viene disposto il ricovero presso le strutture sanitarie.

“In questa delicata fase – conclude Tardani - ognuno deve fare la propria parte. Mai come oggi il comportamento di ognuno di noi ha efficacia sulla risoluzione più o meno breve di questa emergenza. Per questo torno a invitare tutti i cittadini, che stanno già mostrando una grande responsabilità e senso civico, a rispettare le misure adottate dal Governo, a restare in casa e ad evitare il più possibile gli spostamenti limitandoli a motivi strettamente necessari."

